Tidligere denne uken skrev vi om Lunar Force 1 Duckboot og at sommeren var kommet ved veis ende. Tydeligvis ikke helt enda! Nike har nylig kommet ut med en ny versjon av Air Footscape Woven Nm. Low top runnern som holder seg stadig populœr har nå droppet i den nye colorwayen «Blue Jay» med hits i forskjellige blåtoner og grått på den vevde delen. Uppern som som regel er i suede er på denne utgaven i et sort tynt materiale som gjør at skoene puster bedre enn sine forgjengere. Skoene kommer med hvit Footscape såle med et hit av blått på undersålen.

Nike Air Footscape Woven Nm «Blue Jay» er nå tilgjengelig blant annet på Stress.