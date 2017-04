African Sunz x Ina Makeda «Million»

Norges nye Afrobeat-sensasjon er klare med singelen «Million»

Gutta i African Sunz er tilbake med en ny produksjon, Million, signert Rumblin aka. Tom Roger Rogstad (Paperboys, Madcon, Sandra, Stella Mwangi etc.) African Sunz skiller seg ut som en av de mest aktive gruppene i dag på Afrobeat-scenen i Skandinavia.

«I denne sangen leker vi med utrykket: du ser ut som en million. Enten det er kjæresten, mor, far eller bare en kompis, alle kan se ut som en million. Alle former og fasonger, skjønnhet er i øynene på den som ser. Og med Ina Makeda, med sin vakre og sjarmerende vokal, representerer hun jentene i denne låta.» sier gladguttene i African Sunz i en pressemelding.

På tampen av 2016 slapp African Sunz afrobeat-hit`n, «Kinky» som nå snart er streamet over 100.000 ganger på Spotify og har mottatt en del rotasjon i diverse P3 programmer. Under BY:LARM i mars i Torggata, var de et av innslagene som gjorde størst inntrykk på publikum og 2017 lover dermed godt for gruppa.