Stavanger rapperen Adrian Wright er aktuell med ny musikkvideo i samarbeid med YLTV.

For de som ikke vet har Adrian Amerikansk bakgrunn med røtter i fra New Orleans. Han forteller at han har vokst opp i en musikalsk familie som spilte en stor rolle i grunnlaget for karrierevalget han har tatt den dag i dag, rapperen innrømmer selv å ha spilt på kasseroller i 2 års alderen.

Den siste tiden har Adrian Wright jobbet tett og målrettet i studio med de forskjellige språkene, han har tidligere bevist flere ganger at han kan rappe på engelsk, og på norsk blant annet igjennom den aktuelle Casabling produserte «For Real» sammen med Shift, og Stavanger remixen av Kamelens «Si Ingenting».

En liten funfact om Adrian Wright er at han spilte under minnestunden til Hip Hop legenden Sean Price i Berlin sammen med kompis og kollega Martin O som sammen utgjør kollektivet 2Official.

Husk å sjekke ut «For Real» på Spotify og den nye videoen over saken!