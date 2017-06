Admiral P er tilbake med to Dancehall låter!

Vår norske reggae helt, Admiral P, står bak en rekke sommerhits, og er ikke et ukjent navn på den norske scenen. Nå er Admiralen ute med to dancehall inspirerte låter, som er klare for å fenge gjennom lydsystemer hele sommeren.

Første låt i rekken er «Nydelig» – en lett og flørtende låt med fengende takter og rytmer. På den andre låten har Admiralen rekruttert Eben. Jr og Onkl P, hvor vi får den up-tempo, klubbvennlige,»Bobler.» Vi vil høre mye fra Admiralen denne sommeren, det er sikkert!