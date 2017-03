Adidas ute med «tri-color» Superstar

Den tyske klesgiganten Adidas har nettopp lansert sin klassiker Superstar i tri-color. Skoen bevarer signatur detaljene i originalen med de samme ikoniske stripene, her i rødt og blått, og med shell-toe foran på skoen – akkurat som den opprinnelige Adidas Superstar skal være. ”Superstar” har gått sterkt siden sin lansering tilbake i 1969, og har siden blitt Adidas mest kjente klassiske look. Skoen er å få tak i hos adidas.no, og vil passe perfekt for en patriotisk amerikaner 4.juli, eller en fresh nordmann på 17.mai.