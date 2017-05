Action Bronson lanserer «Blue Chips 7000» neste måned

Det har gått over to år siden debutskiva kom ut, men Bronsen har holdt seg selv varm ved å lage Viceland-showene «Fuck That’s Delicious» hvor han drar rundt med entourage sitt for å spise god mat. – Og nå i senere tid har han vœrt opptatt med «Traveling the Stars: Ancient Aliens with Action Bronson» hvor han blant annet ser på TV og hiter dabs med rap-kollegaene sine.

Under hans seneste konsert i Miami på Rolling Loud Festival annonserte Action Bronson aka Mr. Wonderful at han kommer til å lansere sitt nyeste prosjekt «Blue Chips 7000» neste måned.

Så til de som syns det har blitt litt for mye fokus på fet mat og weed, fortvil ikke. Kokken/rapperen fra Queens dropper snart ny musikk!

Stay tuned for mer informasjon om mixtapen som tilsynelatende kommer til å droppe om en snau måned.