Action Bronsons Blue Chips 7000 er rett rundt hjørnet. Det kommer til å bli det første fullengde prosjektet han slipper på over to år nå. Nå i forkant av droppet har han sluppet en ny singel i for av «9-24-7000» featuring Rick Ross. Dette er første samarbeid mellom de o plus size rapperene.

I’m the one that takes the wolf head, wears it on my own head / Wisdom from the old heads, you ain’t gettin’ no head / You ain’t gettin’ no bread, you ain’t gettin’ no shows / You ain’t gettin’ no dough, you ain’t gettin’ no hoes

Hør den nye tracken fra Actions kommende prosjekt og sjekk tracklisten til Blue Chips 7000 som dropper 25. august under!