Action Bronsen Utfordres På Hjemmebane

Du har kanskje sett Sean Evans før i Hot Ones på Youtube-kanalen First We Feast der han inviterer rappere til å spise kyllingvinger innsausa i hot sauce. Nå har Sean utfordret rap-kokken Action Bronson som for tiden er aktuell med den nye skiva Blue Chips 7000 og sin egen kokebok Fuck, That’s Delicious: An Annotated Guide to Eating Well til å konkurrere om å lage den beste sandwichen. Det hele blir vurdert av den amerikanske kjendiskokken Mario Batali. Se videoen over!