Ab-Soul fikk vist sitt fulle potenisiale med skiva Do What Thou Wilt. Hans fjerde album har blitt kritikerrost verden over – og rapperen har endelig distansert seg fra gjestevers-rapper statusen.

Nå følger han opp skiva med en semi-psykadelisk musikkvideo til låta «Womanogamy» – der plottet utspiller seg i en strippeklubb. Filmen kommer i et lavbudsjetts format, men med autensiteten til Ab-Soul gjør det helheten bedre.