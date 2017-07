A$AP Twelvyy - «Strapped»

A$AP Mob har frontet flere av sine medlemmer den seneste tiden, og vi ser fler og fler av kollektivet dukke opp i søkelyset. Nå er det snart Twelvyys tur til å skinne, med sitt etterlengtede album. I mellomtiden varmer han oss opp med den særdeles sterke låta, «Strapped», hvor vi får en liten hilse fra Pretty Flacko på introen.

Twelvyy velger en litt annen retning en kollektivets unike sound, og holder det mer nostalgisk på denne låten. All over en gjennomført låt, med verdig kvalitet for mobens standard.