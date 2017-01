A$AP Rocky og Tyler The Creator med ny Freestyle

Tyler, The Creator slipper sin dokumentar, Cherry Bomb: The Documentary denne måneden, og bygger nå opp til lanseringen med flere videoklipp. I tilegg til freestyle videoen, har vi fått enda et innblikk via twitter. Her får du se deler av bakgrunnshistorien til Kanye West og Lil Wayne samarbeidet «SMUCKERS.» Dokumentaren er satt til å lanseres denne måneden, men eksakt dato er ikke bekreftet.