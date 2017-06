For en knapp måned siden fikk vi høre den nye låta til A$AP Mob, «Wrong» – produsert av Harry Fraud. Den kontroversielle låta om monogami, byr på et lite tilskudd av Rocky selv, men det er Ferg som står for brorparten av innholdet.

Nå er de ute med video til låta, og Rocky sjarmerer på kamera igjen. Selv om det er et lite bidrag fra frontfiguren til klikken, er det ingen tvil om at han har gode ting på lager for fremtiden. Harry og Ferg treffer hverandre som hånd i hanske på ambiente beaten, og det er definitivt en A$AP vibe vi både ser og hører.