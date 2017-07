A$AP Rocky ft. Playboi Carti, Quavo, Lil Uzi Vert & Frank Ocean - «Raf»

A$AP Rocky ga nylig ut den ekstremt sterke låten, «Raf» — hvor han hentet inn Playboi Carti, Quavo, Lil Uzi Vert og Frank Ocean. Nå er musikkvideoen her, og igjen stiller ASAP med et meget gjennomtenkt, men simpelt konsept. «Raf» er basert på Raf Simmons sin kleskolleksjon fra 95-96, og videoen er selvfølgelig filmet i DV kvalitet. I tilleg til denne flotte videoen, er det nå bekreftet at, Cozy Tapes Vol. 2, er på vei.