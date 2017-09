A$AP Nast X Converse

Converse spiller på lag med A$AP Nast!

Rappere er ikke bare rappere men også stil-iconer. Og nå står A$AP Nast som neste i rangen til å gjøre en collab, sammen med sko-giganten Converse. Sammen skal de spille på lag for deres nye kolleksjon Somewhere In Mid-century. Den OG-skateskoen One Star har nå fått en ny vri og er designet med kordfløyel, samt droppet det en Chuck Taylor All Star 70s sammen med en ny tee som du kan sjekke ut i bildeserien over.

Samarbeidet er satt til å droppe ekslusivt den 28. september hos Foot Locker sin Time Square location. Men er man hypp er det nok mulig å skaffe en sneak eller en tee på nett i ettertid. Sjekk ut videoen fra Nast sin Instagram under for å se traileren på kolleksjonen.