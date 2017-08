A$AP Mob har nå endelig offentliggjort lanseringsdato for Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy. Det kommende albumet som er oppfølgeren til fjorårets utgivelse Cozy Tapes Vol. 1: Friends som var stappfullt av bangers fra alle A$AP Mob-medlemmene og en rekke venner som blant annet Skepta, Tyler, the Creator og Wiz Khalifa. Det meldes herved om A$AP season da det har blitt lansert at først skal A$AP Twelvyy slippe sitt debutalbum,12 4. august etterfulgt av A$AP Fergs neste album Still Striving som slippes 18. august.

Så for å toppe hele dritten kommer A$AP Mobs Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy 25. august, så det bør bli en god måned for alle A$AP tilhengere, bare sjekk tracklisten!