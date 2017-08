A$AP Mob fortsetter å pumpe ut nye låter i forbindelse med take overn de lanserte i starten av måneden. A$AP Twelyyy slapp debutalbumet 12 4. august etterfulgt av A$AP Fergs remix av «East Coast» med en drøy gjesteliste og enda drøyere video. Nå er det bare to dager til mixtapen til Ferg Still Striving dropper og bare drøye to uker til Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy kommer! Nå er rap-kollektivet ute med den nye låta og videoen «Feels So Good» med A$AP Rocky, Ferg, Twelyyy og Ant. Sjekk ut den nye videoen i spilleren over.