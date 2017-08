A$AP Mob har ikke ligget på latsiden denne måneden. For to uker siden slapp A$AP Twelyyy deubutalbumet 12 og nå følger dem opp med Fergs nye mixtape Still Striving. Den nye tapen har et fint knippe gjester også. I tillegg til OG’sa fra «East Coast» remixen som blant annet ble gjestet av Snoop, Busta Rhymes og Rick Ross er det også en rekke new wave rappere med som Migos, Lil Yachty og Playboi Carti på hver sin track. Mixtapen kan lastes ned fra iTunes her!