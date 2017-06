A$AP Ferg med fire nye bangers!

I det siste 24 timene har A$AP Ferg gitt ut fire nye låter. Første i rekken var den HighDefRazjah produserte låten, «Nia Long», etterfulgt av det eminente Lil Yachty samarbeidet, «Aw Yeah» – produsert av Maaly Raw. Noen timer senere slapp Traplorden låta, «Plain Jane», etterfulgt av «Furious Ferg.»

Ferg har for lengst opparbeidet seg et solid rykte for kvalitet, og skuffer gjør han ikke. Det er god variasjon med godt innhold. Turn up the volume!