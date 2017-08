For en uke siden slapp A$AP Ferg remixen av låta «East Coast» fra The Rca List (Vol. 6) som ble utgitt i mai. Låta med den groveste gjestelista vi har sett på en lang stund har nå fått en velfortjent video. Sjekk ut videoen for «East Coast» remixen i spilleren over med vers fra Busta Rhymes, A$AP Rocky, Dave East, French Montana, Rick Ross og Snoop Dogg! A$AP Ferg kommer forøverig med neste mixtape Still Striving 18. august etterfulgt av A$AP Mobs Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy som dropper 25. august. Så stay tuned for mer A$AP news!