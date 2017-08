A Bathing Ape Ute Med Ny Kolleksjon

BAPE gir oss et gledelig gjensyn med den ikoniske multicolored camo’en deres. Kamuflasjen som Lil Wayne sprada rundt i på starten av 2000-tallet var et av BAPEs eldste designer. Kolleksjonen består av jakker, shark hoodies, joggebukser, shark tees, college tees og en baby milo tee. Droppet er tilgjengelig via BAPEs amerikanske nettbutikk og vil delvis vœre tilgjengelig her til lands hos Stress i løpet av nœrmeste fremtid. Sjekk hele kolleksjonen i bildeserien over.