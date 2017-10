90-talls nostalgi fra Tommy Hilfiger

90-talls stilen har gjort et solid comeback de seneste årene. A$AP Rocky har blant annet teamet opp med Guess for en throwback-kolleksjon fra Hip Hopens gullalder og tidligere i høst relanserte Ralph Lauren sin 1992 Stadium kolleksjon. Det er da på sin plass at Tommy Hilfiger som hadde sin storhetstid på 90-tallet, i hvert fall når det kommer til Hip Hop også relanserer noen av de mest ikoniske piecene sine. Den nye kolleksjonen som går under navnet «Tommy Jeans» inneholder blant annet de klassiske ‘flag logo’ t-skjortene, snekkerbuksa og undertøy med brede logo-strikker . Det er brukt sterke primœrfarger, tykke linjer og store logoer i den nye kolleksjonen, akkurat som back in the day!

Kolleksjonen er tilgjengelig på Tommy Hilfigers britiske hjemmeside.