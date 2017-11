Bestående av 88 Camino og Derek Wise som har vært i søkelyset til Drake de siste årene. Den unge nyoppstartede gruppa fra The 6 med Abels godkjenningsstempel, har nå droppet et selvtitulert debutprosjektet 88GLAM, fylt med 13 låter og blomstrende produksjon fra A-list produsenter som Murda Beatz og WondaGurl, og interne produsenter som VillaBeatz og AlexOnWeed.

I likhet med låta «12» passer 88Glam til den tøffe, seedy Toronto-æstetiske og soniske soundet som ble etablert av Abel og Drake. De byr på massevis av interessant produksjon og fortellinger om rusmisbruk. The Weeknds innflytelse er ganske tydelig gjennom hele prosjektet. Duoen droppet også videoen for «Bali» med NAV, og fortsetter å etablere seg som et ferdig produkt og nå er de klare til å ta publikum med storm.

Sjekk ut videoen til låta «12» og «Bali» med NAV, itillegg til 88GLAM’s debut. Nedenfor!