808INK «Jeep Cherokee»

808INK er endelig ute med musikk video for «Jeep Cherokee» fra HUNGRY LP’en som kom ut på slutten av året. Sør London gruppen opererer i sin egen stil og sound som kan minnet om hip hop i Atlanta på nittitallet med sin egen vri.

Den eksentriske duoen har nå sluppet en offisiell musikkvideo til «Jeep Cherokee», som finner paret spytte livlige vers over et klassisk eighties-sounding instrumental. Musikkvideoen er et gjensidig samarbeid fra Christopher Chuky, BKAS, 808Charmer fra gruppen og DJ STALLION.

Sjekk musikkvideoen ovenfor!