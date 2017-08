Rapper og RnB artisten 2’s Day har siden starten av 2017 kommet inn i gamet å sluppet de to singlene «System» og «S&F» hvor han viser et musikalsk talent de fleste i Tigerstaden kan se langt etter.

I går slapp han sin tredje singel «Put It Back» hvor han viser sine tekniske ferdigheter som rapper og ber sine kolleger steppe gamet sitt opp for å holde tritt med han selv. Eller som han selv sier:

«Mitt mål er å lage musikk andre kan relatere til, og for dem som for meg, et soundtrack til livet. Noe å cruise til, gasse seg opp til, noe å høre på med shawty, eller sette på en rolig late nite. Til nå har jeg sluppet to RnB singler, som jeg skal gjøre mer av, men jeg kan mye mer enn det. Rappe er der det begynte, og med «Put It Back» så er jeg på tingen min, og ber disse andre engelsk språklige rapperne her til lands om å steppe det opp, eller tenke seg om, Put it back if you dont know the answer!» – 2’s Day

Den trap-aktige beaten er signert av den relativt ferske produsenten XHALE som 2’s Day allerede koker opp flere kommende bangers med. Bak kameraet er det unge talentet Abdi Jr. som har regissert videoen. Sjekk videoen over og sjekk 2’s Day facebook profil her!