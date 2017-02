24hrs var lenge en stor snakkis i hiphop-miljøet , da artistens identitet var hemmelig. I senere tid har det kommet frem at 24hrs er Royce Rizzy – MadeinTYOs bror.

Etter flere knallsterke utgivelser, har 24hrs skapt seg et tillitsfullt lydbilde. Han ga nylig ut joint-album med MadeinTYO, og har to nye prosjekter på vei – hvor det ene er i samarbeid med Ty Dolla. For å holde fansen varme i mellomtiden, lanserer han nå den Nard & B produserte låta, «VSVSVS.»