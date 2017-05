24hrs aka Royce Rizzy, holdt lav profil under artist-aliaset sitt lenge, før han endelig tok verden med storm. MadeinTYOs bror har gitt ut flere solide utgivelser, og lanserer nå den bunnsolide skiva, Nighshift. Med retrovibber fra Kanyes rnb-epoke – mutert med dagens sound – er dette definitivt en spilleliste for de sene nattetimene den kommende sommeren har å by på.