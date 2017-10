21 Savage og Offset annonserte et overraskelses prosjekt i går 30. oktober, kalt Without Warning, produsert av Metro Boomin, og nå er det her. Som albumnavnet tilsier så dukket det opp uten noe forvarsel på streaming tjenester i dag. Boomin har tidligere samarbeidet med 21 Savage på sin Savage Mode mixtape i fjor, og produserte Migos sin sommerhit «No Complaints». Nå har de tre samlet seg om en uventet albumutgivelse. Det nye prosjektet inneholder 10 nye sanger, samt gjesteopptreden fra Quavo og Travis Scott.

Lytt på albumet her!