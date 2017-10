I sommer slapp 21 Savage debutalbumet sitt Issa Vibe. Nå følger den unge rapperen opp med en ny video til prosjektets «Nothin New» spor. I låta og den nye videoen blir 21 Savage mer politisk enn det vi er vant med. Med et sterkt fokus på dele sine frustrasjoner om systemet og rasismen som svarte mennesker i Amerika står ovenfor i dag.

Tittelen reflekterer hvor vanlig det har blitt å høre om at svarte folk blir skutt og drept av politiet og hvor vanlig det har blitt blant ungdom å droppe ut av skolen i tidlig alder til fordel for å tjene litt kjappe penger. Rapperen som er mest kjent for sine ignorante linjer som «They say crack kills, nigga my crack sells» belyser med denne låta et viktig tema og noen av de mest reelle problemene samfunnet står ovenfor i dag.