2 Chainz og Travis Scott spytter flammer på låta «4 AM»

Traplegenden, 2 Chainz, slipper albumet, Pretty Girls Like Trap Music, 16 juni, og har med seg en rekke artister på track – Drake, Pharrel, Quovo og Gucci Mane for å nevne noen. I dag frister han med en liten smakebit fra albumet, og har med ingen andre enn rap-favoritten, Travis Scott. «4 Am» byr på det beste av de to rapperne, som går hardt over den melodiske beaten. Dette er en banger for spillelistene fremover!