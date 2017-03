2 Chainz ga nylig ut låta «Good Drank», hvor han har fått hjelp av Quavo og Gucci Mane. Jimmy Fallon er kjent for å hoste aktuelle rappere, og nå var det sørstats-legendene sin tur. Desverre fikk vi bare se 2 Chainz og Guwop, men som en stor kompensasjon, har de med seg et gospel-kor for å løfte låta til et nytt nivå.