Kallifa hopper på «En som meg» med Hkeem

Når vi ser tilbake på musikkåret 2017 er Hkeem definitivt en av årets vinnere. I vår ble «Fy faen» hele Norges banger, en tittel den klarte å opprettholde gjennom hele sommeren. Det var vanskelig å ta seg en kaffe i byen uten å høre «Fy faen, fyfyfaen». Personlig har jeg ikke sett på makan siden Kurt Nilsen vant Idol i 2003. Mange trodde kanskje unggutten fra Stovner kom til å bli et one hit wonder, men han motbeviste oss tidligere i oktober da han ga ut «En som meg». En up-tempo track som gir varme vibes, og fort ble en favoritt blant publikum. «En som meg» var også den første norskspråklige låten noensinne til å bli ‘’ukas låt’’ på P3 i Sverige.

Hkeem kan også være fornøyd med at han preger forsiden av dagens utgave av D2. Som om ikke det skulle være nok kommer det i dag også ut en remix av «En som meg» med den svenske hip-hop og reggae artisten Kaliffa. Det ser ut til at svenskene og danskene er like sjarmert av Hkeem som oss her hjemme i Norge. Kaliffa’s tilskudd til låten er som skreddersydd og komplimenterer den upbeat sounden vi allerede digger i originalen. Låten finnes nederst i saken og passer like bra å høre på med tøfler som med dansesko. God helg!