Årets Yngling-Program

Yngling er et prosjekt som ble startet opp i 2013 for å kunne tilby ungdom å se sine favorittartister opptre på en skikkelig konsertscene i rusfrie omgivelser. I 2013 ble det arrangert dobbeltkonserter over tre lørdager. Det har skjedd mye siden den gang, Parkteatret har blant annet dannet et eget ungdomsråd som står for booking av de riktige artistene som de vet ungdom vil se, samt planlegging og gjennomføring av de forskjellige konsertene. Line-up’en har også vokst betydelig siden 2013. I år arrangeres det ti konserter, hvorav syv av dem er dobbeltkonserter, først en med fri aldersgrense, også en med 18 års aldersgrense senere på kvelden.

Så hvis du ikke har fått dratt på konsert i sommer på grunn av din unge alder, fortvil ikke – Yngling har deg! Årets program starter torsdag 14. september. Da står Løkkas one and only Kaveh klar på scenen for å levere et heftig show og sparke i gang høstens musikkbegivenheter etterfulgt av Myra som opptrer 22. september.

Høstens line-up:

14. september: Kaveh // dobbel

22. september: Myra // dobbel

20. oktober: Hkeem // dobbel

29. oktober: Ron Pope (US) + Support: Brian Mackey (US) + The Heart Of (US)

14. oktober: Comet Kid // dobbel

4. november: Amanda Delara // dobbel

9. november: Anna of the North // dobbel

11. november: Sondre Lerche // dobbel

18. november: No. 4 (under 18)

7. desember: ONE OK ROCK (JP)